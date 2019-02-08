РИАМО - 8 фев. Пожар вспыхнул в квартире на 13-м этаже в жилом доме на улице Краснобогатырской в Москве, в результате инцидента спасли пятерых человек, трое из них дети, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

В пятницу в 16:53 поступило сообщение о загорании по адресу: улица Краснобогатырская, дом 11

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений, было установлено, что происходит возгорание в квартире на 13-м этаже, а с верхних этажей люди просят о помощи. Подразделения незамедлительно приступили к спасению людей и тушению пожара», - говорится в сообщении.

Благодаря грамотным действиям подразделений возгорание мебели на площади 5 квадратных метров в 17:15 локализовано, а в 17:17 ликвидировано.

Было спасено пять человек, трое из них дети. Спасенные переданы для осмотра наряду скорой помощи. На месте работало 8 единиц техники.