РИАМО - 8 фев. Власти Москвы планируют в 2019 году сдать в эксплуатацию порядка 30% Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена, сообщил в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Главная задача при строительстве метро - это замыкание Большой кольцевой линии. Не простая задача, это самое большое подземное кольцо в мире, 31 станция. За 2019 год мы должны начать не только строить, но и сдать порядка 30% всей Большой кольцевой линии», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что на сегодняшний день имеется четко сформулированная задача по строительству метрополитена, подтвержденная документацией и бюджетом до 2023 года.

Первый участок БКЛ открыли в феврале 2018 года на северо-западе столицы. В него вошли пять станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк». Замкнуть кольцо планируется в 2022 году.

Протяженность Большого кольца составит 70 километров, на линии будет 31 станция. Ожидается, что пользоваться новой веткой будут до 380 миллионов людей в год.