РИАМО (БАЛАШИХА) – 8 фев. Сотрудник центра специального назначения вневедомственной охраны Росгвардии лейтенант полиции Сергей Юдин задержал мужчину, подозреваемого в краже из гипермаркета в подмосковном Солнечногорске, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии.

«В свой выходной день во время посещения торгового центра сотрудник Росгвардии обратил внимание на покупателя, который, не оплатив товар, засунул его в черный пакет и направился к выходу. Офицер задержал мужчину, после чего передал его полицейским для дальнейшего разбирательства», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что задержанным оказался местный житель. В момент задержания при нем оказалось несколько бутылок элитного алкоголя популярной торговой марки и продукты на общую сумму более 11 тысяч рублей.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.