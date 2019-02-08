РИАМО – 8 фев. Народный артист СССР Олег Басилашвили назвал уход Сергея Юрского невосполнимой потерей и признался, что не знает, как справиться с этим тяжелейшим ударом.

Юрский скончался в пятницу, ему было 83 года. В декабре прошлого года он попал в больницу с высокой температурой. Тогда родственники Юрского сказали, что артист лег на профилактику.

«Боже мой. Я просто ничего не могу сказать. Это мой ближайший товарищ, друг. Ищущий, талантливейший художник. Писатель. Всю жизнь искал истину в театре, в литературе. Вокруг него всегда были интересные, талантливые люди. Его семья, талантливые артисты, замечательные. Наташа Тенякова, Даша, его дочка… Внуки. Боже мой, как это произошло?» - сказал Басилашвили в эфире Радио «Комсомольская правда».

Артист отметил, что смерть актера - это тяжелейший удар для всех.

«Это невосполнимая потеря. Для всех, конечно, и для меня в первую очередь. Потому что один из очень немногих людей, с которым мы были искренне близки, начиная с 1959 года. Сидели в одной гримерной вместе с Анатолием Гаричевым. Нас было трое: Гаричев, я и Сережа Юрский. И нас связывала неразделимая дружба, добрые товарищеские, подчас ироничные отношения», - добавил Басилашвили.

Он отметил, что вся его театральная жизнь прошла под знаком Юрского.

«Я во многом брал с него пример. Учился у него. Он был у нас таким флагманом. И не только находясь в Большом драматическом театре, но и вообще, переехав в Москву. И жизни без него, без разговора с ним, без участия его в нашей общей судьбе я просто не представляю. Это тяжелейшее известие. И я не знаю, как я с этим справлюсь. Извините, больше мне сказать нечего», - подытожил Басилашвили.

Юрский родился в 1935 году в Ленинграде. Играл на сцене Большого драматического театра имени Горького, «Школы современной пьесы», театра имени Моссовета. Юрский сам поставил более десятка спектаклей и написал несколько книг. Также он работал на телевидении, занимался дубляжом и активно снимался в кино. Наиболее известными фильмами с участием Юрского стали «Республика ШКИД», «Золотой теленок», «Любовь и голуби», «Место встречи изменить нельзя».