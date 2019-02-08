РИАМО – 8 фев. На территории Подмосковья еще один застройщик получил право привлекать средства граждан-соинвесторов по новой схеме финансирования долевого строительства с использованием эскроу-счетов, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Для защиты прав дольщиков и во избежание случаев, когда дома не сдаются в срок, застройщиков с 1 июля 2019 года лишат права напрямую привлекать деньги населения. Теперь взносы физических лиц будут поступать на специальный эскроу-счет в банке, а застройщик получит к ним доступ только после того, как дом будет введен в эксплуатацию.

«Главгосстройнадзор Московской области подтвердил соответствие строительной компании ООО «Специализированный застройщик «РК-ГАЗСЕТЬСЕРВИС КОЛОМНА» требованиям 214-ФЗ и выдал застройщику советующее заключение по новой схеме финансирования долевого строительства», – говорится в сообщении.

Таким образом компания при реализации рассмотренного проекта имеет право привлекать деньги граждан с использованием эскроу-счетов.

«ООО «Специализированный застройщик «РК-ГАЗСЕТЬСЕРВИС КОЛОМНА» получил заключение о соответствии на жилой корпус № 603 в ЖК «Подлипки – Город» в Коломне. Дом рассчитан на 45 квартир, площадь которых составит 3,2 тысячи квадратных метров», – сказал руководитель Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

В рамках новой схемы финансирования средства граждан депонируются на эскроу-счетах в уполномоченном банке на период строительства объектов.