РИАМО – 8 фев. Главгосстройнадзор Московской области за два дня оштрафовал застройщиков на сумму порядка 5,6 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Главгосстройнадзором 4-5 февраля по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях были вынесены постановления о наложении штрафных санкций на застройщиков на сумму 5 миллионов 595 тысяч рублей», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

По его словам, за нарушение требований нормативных документов в строительстве вынесено семь постановлений на 800 тысяч рублей, два постановления – за нарушение сроков направления извещения о начале строительства на 150 тысяч рублей, 17 постановлений – за строительство без разрешения на 3 миллиона 865 тысяч рублей.

Также семь постановлений на 780 тысяч рублей вынесены за неисполнение законного предписания об устранении выявленных нарушений.

«В отношении 11 строительных компаний вынесено постановление о прекращении производства по делу, четырем компаниям назначено наказание в виде предупреждения», – заключается в материале.