РИАМО - 8 фев. В ближайшие несколько лет в Москве предстоит построить еще 500 километров дорог, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

«В ближайшие годы нам необходимо построить еще 500 километров дорог. Это огромные объемы, их трудно сопоставлять с дорогами, которые прокладывают в чистом поле», - сказал Собянин.

По словам мэра, прошедший год можно назвать годом дорожного строительства.

«Мы ввели рекордное количество дорог. Практические окончено строительство Северо-Западной хорды, внедрение Северо-Восточной хорды, значительная часть Южной рокады, Калужское шоссе и целый ряд других проектов», - сказал Собянин.

В 2018 году введено рекордное для Москвы за всю историю количество инженерных сооружений: эстакад, тоннелей, мостов. На Северо-Восточной хорде построена рекордная по длине эстакада в 2,5 километра, подобных эстакад в Европе нет в городской черте. Всего за 2018 год в столице построили 127 километров дорог. А за восемь лет в Москве построили и реконструировали 820 километров дорог, а также 254 искусственных сооружения.