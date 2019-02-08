РИАМО - 8 фев. В ближайшие несколько лет в Москве будет вестись активное строительство объектов здравоохранения, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

«В ближайшие годы в Москве развернется огромное медицинское строительство: сотни и сотни тысяч квадратных метров, уникальных объектов, НПЦ имени Логинова, огромный комплекс в новой Москве, ряд корпусов клиник, предназначенных для своевременной диагностики, приема больных и лечения, инфекционный комплекс клиник», – сказал Собянин.

В пятницу комплекс градостроительной политики и строительства Москвы выступил с отчетом о проделанной работе. Мэр города поблагодарил строителей за работу.