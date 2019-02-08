РИАМО – 8 фев. В Пенсионном фонде РФ рассказали о способах увеличения пенсии, так, страховая пенсия по старости будет выше, если работник будет делать добровольные отчисления в рамках обязательного пенсионного страхования, сообщает в пятницу «Российская газета».

Даже у людей, уже вышедших на пенсию, появится возможность сделать ее больше, не говоря о тех, кому этот шаг только предстоит.

«Первая простая истина – это официальное трудоустройство. Если вы работаете «вбелую», и работодатель платит за вас взносы в государственные внебюджетные фонды со всей зарплаты, то страховая пенсия будет гарантирована (если работодатель будет честно платить за вас не менее 15 лет)», – отмечается в материале.

При этом в ПФР работников призывают контролировать работодателей – действительно ли они делают отчисления в пенсионный фонд. Для этого нужно проверять состояние лицевого счета через личный кабинет на сайте ПФР или обратившись в отделение пенсионного фонда.

Страховая пенсия по старости вырастет, если работник будет делать добровольные отчисления в рамках ОПС (обязательного пенсионного страхования). Такие взносы могут делать не только индивидуальные предприниматели, адвокаты или нотариусы, но также россияне, работающие за границей, или те, на кого не распространяется обязательное пенсионное страхование.

Помимо этого, можно откладывать на пенсию с помощью государственной программы софинансирования пенсионных накоплений.

«Если человек уже вышел на пенсию или этот срок подходит, ему не помешает обзавестись справкой о зарплате за любые пять лет подряд до 2002 года, когда у него были самые высокие доходы», – говорится в сообщении.

Можно сделать перерасчет назначенной пенсии за периоды ухода за детьми.

Как замечают в ПФР, по итогам перерасчета 2017–2018 годов за нестраховые периоды, к которым в том числе относятся периоды ухода за детьми, средний размер увеличения страховой пенсии составил 417 рублей.