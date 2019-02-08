РИАМО - 8 фев. На территории Московской области в феврале в 56 муниципалитетах запланировали проведение 248 ярмарок, из которых 53 имеют свою уникальную тематику, так в эти выходные в Химках состоятся сразу 2 тематические ярмарки «Февральские морозы», говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

«Всего на площадках будет организовано 11768 торговых мест. Наибольшее количество ярмарок пройдет в городских округах Люберцы – 26, Истра – 18, Щелково – 22, Одинцово – 15, а также в Пушкинском районе – 11», – отмечается в материале.

По словам министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова, в этом месяце предприниматели из Московской, Воронежской, Ленинградской, Владимирской, Липецкой, Кировской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Пензенской, Калужской, Смоленской, Омской, Ивановской областей – всего из 29 регионов РФ – представят для реализации свою продукцию.

Например, жители Подмосковья смогут купить свежие фрукты и овощи, продукты питания, молочную продукцию, разнообразные сыры, колбасные деликатесы, рыбные изделия, товары повседневного спроса, товары легкой промышленности, сувениры, поделки ручной работы, подарочные наборы ко «Дню защитника Отечества» и многое другое.

В частности, в эти выходные в Химках пройдут сразу 2 тематические ярмарки «Февральские морозы» по адресу: проспект Мельникова, вблизи дома 2Б, и по адресу: микрорайон Сходня, улица Чапаева, вблизи дома 1. Сопровождаться мероприятия будут концертной программой фольклорного коллектива, детским анимационно – театрализованным представлением, а также все желающие смогут получить практические советы от региональных фермеров по хранению овощей и фруктов.

На ярмарке в Дмитрове, расположенной на Торговой площади, помимо привычных товаров гости смогут приобрести копченые рыбные деликатесы, кондитерские изделия и конфеты ручной работы, гранаты, мед. В большом количестве будут представлены головные уборы, платки с традиционными русскими узорами, банные принадлежности, Костромской лен, глиняную посуду – всего более 300 наименований товара из разных категорий. Помимо торговли организуют развлекательную программу и музыкальное сопровождение.

В Талдомском городском округе, организаторы тематической ярмарки «Зима в Подмосковье – продолжение», которая пройдет с 11 по 17 февраля по адресу: поселок Вербилки, улица Забырина, подготовили широкий ассортимент продукции – деликатесы, шерстяные изделия, сувениры и многое другое. Помимо торговли запланировано выступление народного хора и детского коллектива, а также организаторы подготовили приятные сюрпризы для пенсионеров – подарки и дополнительные скидки по социальной карте жителя Подмосковья.

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