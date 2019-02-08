РИАМО - 8 фев. Власти Москвы планируют контролировать время работы водителей такси с помощью городской IT-системы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы в столичном правительстве, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Сейчас как происходит: таксист отработал восемь часов в «Яндексе», приходит и восемь часов работает в «Сити Мобил» или Gett или где-то еще. Мы хотим сделать так, чтобы все передвижения этой машины и таксиста конкретного между операторами проходили через нашу IT-платформу. Тогда мы бы видели, где этот человек был», - сказал Ликсутов.

По его словам, предполагается, что регистрация водителей, переходящих от одного оператора такси к другому, будет происходить через городскую IT-платформу. Данная система позволит ограничивать время работы водителей в автоматическом режиме.