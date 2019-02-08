РИАМО – 8 фев. Врачи Клинской городской больницы успешно прооперировали пациента с тремя открытыми переломами, кости фиксировали с помощью остеосинтеза, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В январе в приемное отделение Клинской городской больницы поступил молодой человек, житель города Чебоксары, пострадавший в результате серьезного ДТП. Врачи диагностировали у него множественные травмы и переломы», – сказал министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Матвеев.

По его словам, для лечения пострадавшего специалисты применили остеосинтез. Данная методика используется для фиксации обломков костей при переломах.

«Врачи Клинской больницы с помощью различных инструментов за одну операцию стабилизировали зону перелома и установили пациенту фиксирующие импланты. Операция прошла успешно, без осложнений», – сказал Матвеев.

Он отметил, что на данный момент пациент выписан из больницы в удовлетворительном состоянии для продолжения лечения по месту жительства.