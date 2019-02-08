РИАМО - 8 фев. Специалисты управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям выявили в торговых центрах Московской области сыры, запрещенные к ввозу в РФ, всего было изъято и уничтожено свыше 38 килограммов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В пятницу управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям совместно с Северной Транспортной прокуратурой и Московской областной таможней были проведены профилактические мероприятия на территориях подмосковных торговых центров.

«При проверке торговых центров «Изумрудный» (Московская область, город Красногорск, Волоколамское шоссе, 27 километр) и «Бессарабка» (Московская область, городской округ Истра, село Павловская Слобода, улица Ленина, дом 76) установлены факты реализации молочной продукции, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации - сыры в ассортименте производства Германии, Италии, Польши, Франции, Нидерландов, Англии, Австрии и Испании общим весом более 38 килограммов», – отмечается в сообщении.

В соответствии с действующим законодательством, запрещенная к ввозу на территорию РФ продукция изъята из оборота и уничтожена в контейнерах твердых бытовых отходов на технических площадках торговых центров путем механического измельчения с последующей денатурацией.

США и ряд других стран ввели санкции в отношении России в 2014 году. В том же году президент России Владимир Путин издал указ о запрете ввоза некоторых видов продукции на основании закона о специальных экономических мерах, который позволяет реагировать на недружественные действия иностранных государств.