РИАМО – 8 фев. Министерство иностранных дел России заявило, что Российская Федерация не будет отправлять наблюдателей на президентские выборы на Украине, передает в пятницу Газета.ru.

Такое решение было принято из соображений безопасности.

«Расцениваем отказ Украины от аккредитации российских наблюдателей как грубейшее нарушение международных обязательств в области общепринятых электоральных процедур», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что отсутствие российских наблюдателей на украинских выборах, а также лишение граждан страны возможности проголосовать на территории России, ставит под сомнение прозрачность и объективность этой процедуры.

Ранее СМИ сообщали, что Москва отправит наблюдателей на украинские выборы вопреки запрету Киева.