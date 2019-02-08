РИАМО - 8 фев. Еще 50 станций метро построят в столице в течение ближайших пяти лет, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы с вами совершили подвиг, построив за предыдущие годы около 40 станций. Дело в том, что в ближайшие пять лет нам предстоит построить еще 50, нам нужно превзойти свой подвиг, который мы совершили. Можете представить, с каким напряжением сил мы должны работать, чтоб реализовать эти планы. Должен сказать, что они подкреплены полностью финансово. Значительная часть находится уже в стройке, то есть это конкретные планы, стройка, которые реализуются круглые сутки», – сказал Собянин на отчетном мероприятии комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Собянин поблагодарил работников строительной отрасли.

Прошедший год стал для столичной подземки рекордным: впервые в течение одного года введено 33 километра новых линий и открыто 17 новых станций метро. Кроме того, впервые за последние 35 лет был открыт участок с семью новыми станциями метро: «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино», «Рассказовка». Впервые в истории столичного метростроения новая станция «ЦСКА» была построена на глубине 28 метров открытым способом.

Всего с 2011 года открыто 73 новые станции, рядом с которыми живут, учатся или работают более 3 миллионов человек. Уже 88% москвичей живут в радиусе 2,2 километра от станций метро.

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