РИАМО - 8 фев. Пользователи соцсетей обсуждают видео с предполагаемой сотрудницей Останкинского отделения управления Федеральной службы судебных приставов по столице, в котором видно, как она паркуется на иномарке на тротуаре, где стоят посетители отделения, и нецензурно оскорбляет их, соответствующий ролик опубликовал пользователь Facebook Костя Шаркин.

«Судебный исполнитель приехала на работу. Случай произошел в Москве под стенами Останкинского отделения судебных приставов», – написал Шаркин в комментарии под видео.

В ролике видно, как девушка выходит с ребенком из автомобиля, припаркованного на тротуаре прямо перед входом. В ответ на возмущение людей, стоящих в очереди на вход в здание, она нецензурно их оскорбляет. После этого девушка звонит в дверь отделения, и охранник пускает ее внутрь.

Пользователи соцсетей возмутились поведением девушки. В комментариях к видео в различных пабликах пользователи призвали уволить девушку, а также высмеяли ее поведение.