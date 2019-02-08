РИАМО – 8 фев. Задымление произошло в одном из зданий Минобороны РФ на Фрунзенской набережной в столице, сообщает ТАСС.

Подразделения пожарных прибыли в здание Министерства обороны России, расположенное на Фрунзенской набережной в центре столицы из-за сообщения о задымлении.

«По прибытии сотрудники МЧС установили, что в одном из зданий Минобороны на Фрунзенской набережной произошло задымление в связи с ремонтными работами. Признаков горения не обнаружено», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.