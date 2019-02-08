РИАМО - 8 фев. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил столичных строителей за работу, в том числе за создание новых станций метрополитена.

В пятницу в концертном зале парка «Зарядье» строительный комплекс Москвы отчитается о проделанной работе.

«Результаты, которых вы добиваетесь, это подвиг. И здесь собрались люди, которых можно назвать героями. Спасибо вам за ваш труд», - сказал Собянин в ходе мероприятия.

Он отметил, что в прошлом году в Москве построили рекордное количество станций подземки.

Также Собянин напомнил, что в 2018 году был утвержден ключевой проект Московских центральных диаметров. МЦД - это 446 километров путей и 221 станция.

Московские центральные диаметры будут работать так же, как столичное метро – с 05:30 до 01:00. Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом 5-6 минут в часы пик. Для оплаты проезда пассажиры смогут использовать карту «Тройка».

МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск планируют открыть для пассажиров в конце 2019 года — начале 2020 года. Всего прорабатываются маршруты пяти диаметров.