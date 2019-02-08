РИАМО – 8 фев. Жителей Орехово-Зуева приглашают посетить развлекательную программу на площади Пушкина, она организована Домом культуры в честь Международного дня книгодарения, сообщается на странице организации в социальной сети «ВКонтакте».

Все желающие смогут принять участие в акции «Дарите книги с любовью», которая будет проходить с 11 по 17 февраля.

«Дом культуры на площади Пушкина и библио-холл присоединяются к Третьей общероссийской акции «Дарите книги с любовью», организованной ассоциацией «Растим читателя» при поддержке фонда «Спешим делать добро». После завершения акции мы передадим все подаренные книги в Орехово-Зуевский детский дом», – говорится в сообщении.

Всех любителей чтения ждут на развлекательную программу в библио-холле Дома культуры 14 февраля.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, в 10:00 начнется работа книжной выставки, далее с 17:00 до 19:00 часов все желающие смогут посетить концерт, мастер-классы, увидеть книжные инсталляции, принять участие в викторинах и книжных квестах.

Мероприятие пройдет по адресу: город Орехово-Зуево, улица Галочкина, дом №6.

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