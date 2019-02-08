РИАМО – 8 фев. В Москве доля рынка «Яндекс.Такси» и Uber сократилась на 7,8% с июня по декабрь прошлого года, доля заказов такси «Сити Мобил» увеличилась за аналогичный период на 14%, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Перераспределение доли рынка с июня по декабрь 2018 года: «Яндекс.Такси» плюс Uber – минус 7,8%, Gett – минус 0,1%, Fasten («Везет») – минус 4,3%, «Сити Мобил» – плюс 14%», – отмечается в сообщении.

Таким образом, на конец 2018 года более 56% доли рынка приходится на «Яндекс.Такси» и Uber. Доля «Сити Мобил» достигла 24,5%.