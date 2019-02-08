РИАМО – 8 фев. Промо-снимок с провокационной феминистской надписью из Instagram компании Reebok расколол рунет на два лагеря – пока одни пользователи восхищаются смелой идеей, другие призывают к бойкоту оскандалившегося производителя спортивной экипировки.

Ранее Reebok Russia выложил в соцсети несколько фото в рамках совместного проекта с феминисткой Залиной Маршенкуловой. Снимки сопровождаются надписями, которые ломают устоявшиеся шаблоны о роли женщин в обществе. В числе опубликованных была фотография с девушкой и фразой: «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». Впоследствии этот кадр был удален, однако публикация успела разлететься по интернету и породить шквал комментариев и фотожаб.

«Мужское эго оказалось вновь атаковано и на этот раз рекламой Reebok. Ну че, ждем флешмоба с кроссовками в мусорке и показательным сжиганием спортивных треников», – прокомментировала @dyingsirin в Twitter.

По словам @ViktorKharlamov, в Reebok решили пойти в ногу со временем и «пробили новое дно», сделав рекламу специально для феминисток. Свой пост пользователь сопроводил хэштегом #ябудуноситьсвоикроссы.

Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло‏ высказал крайне негативное отношение к проекту Reebok и призвал всех «нормальных мужчин» бойкотировать компанию.

«Я сначала не поверил своим глазам, но это не фейк. Reebok, отныне пусть вашу продукцию покупают лишь больные на голову фемки (феминистки – ред.). Нормальный мужик, не подкаблучник и не мазоизвращенец, в ваш магазин не зайдет. Поддержите бойкот», – написал Ремесло в личном микроблоге.

Противоположное мнение высказал фотограф @martin_camera. По его мнению, реакция мужчин на спорную фотографию должна быть иной.

«Если мужчины – сильный пол, то почему они так нежно реагируют и обижаются на рекламу Reebok?» – вопрошает он.

masha_davay, опубликовавшая пост в Instagram, считает, что реклама у производителя спортивной одежды получилась прогрессивная.

«Оказалось, что лозунг «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо» очень оскорбляет чувства доброй половины интернета. А мне реклама очень понравилась. Она смелая. Она ломает стереотипы. Она говорит о том, о чем все стесняются говорить», –написала masha_davay.

Ряд блогеров «прошелся» по ситуации с феминистской рекламой шутками. Например, @nataahens предложила Reebok выпускать новый продукт – сменные накладки на стулья «Сядь на лицо!» с портретами разнообразных «угнетателей», а@specialcinisism опубликовала саркастический пост на тему стереотипных представлений о предназначении женщины.

«Ты на лице-то когда сидеть собираешься? Часики-то тикают! Как это не хочешь? Все хотят. Сядешь, потом сама поймешь», – написала она в микроблоге.

Кроме огромного количества комментариев, в Сети появилось множество фотожаб со скандальной фотографией, на которой пользователи изменяли девушку на бабушку, Егора Летова и других персонажей.