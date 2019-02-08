РИАМО – 8 фев. В 2019 году в Москве планируют установить порядка 2 тысяч новых остановок общественного транспорта, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«До конца 2019 года около 2 тысяч новых остановок мы установим», – сказал Ликсутов.

Он уточнил, что это будут остановки нового образца, оснащенные Wi-Fi.

В 2018 году на остановках Москвы установили 260 павильонов нового образца – с табло онлайн-информирования, навигацией, автоматом по продаже билетов и Wi-Fi. В целом за последние годы в столице установлено 910 современных остановочных павильонов.