РИАМО - 8 фев. Среднее время в пути от МКАД до центра города на личном транспорте сократилось на 8% и составило 55 минут, сообщается в материалах столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Среднее время в пути от МКАД до центра города на личном транспорте сократилось на 8% в 2018 году – 55 минут», – говорится в сообщении.

Также время в пути от МКАД до центра города на общественном транспорте в 2018 году в среднем снизилось на 18% и составило 55 минут.

Кроме того, средняя скорость личного транспорта на основных магистралях города увеличилась на 18%. Количество погибших в ДТП сократилось на 40% в прошлом году.