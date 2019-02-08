РИАМО – 8 фев. В Подмосковье усиливают контроль за деятельностью организаций, обслуживающих по договорам с жителями внутриквартирное газовое оборудование, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

В соответствии с действующим законодательством, в Московской области заключение договора на обслуживание газового оборудования со специализированной организацией является обязательным для собственников всех газифицированных квартир.

«Большая часть несчастных случаев, связанных с утечками газа, происходит по причине неисправностей или нарушений правил эксплуатации внутриквартирного газового оборудования. При этом, как показывает практика, нарушения эксплуатации и технические неисправности газового оборудования в конкретной квартире зачастую ставят под угрозу безопасность не только ее жильцов, но и жителей всего подъезда», – сказал Пестов.

Он уточнил, что в настоящее время большинству собственников газифицированных квартир на территории Подмосковья уже направлены публичные оферты на техобслуживание ВКГО.

Выбрать организацию для заключения договора житель может самостоятельно, главным требованием здесь является наличие у выбранной компании соответствующих допусков.

«На территории Московской области на сегодняшний день действует 358 таких специализированных организаций, внесенных в реестр Государственной жилищной инспекции. Список этих организаций размещен в открытом доступе на сайте ГЖИ Московской области», – подчеркивается в сообщении.

Тем не менее, бывают случаи, когда такие организации оказывают услуги по формальному принципу, не ведя эффективной деятельности по контролю за состоянием внутриквартирного газового оборудования и устранению выявленных нарушений.

«Так, при проведении инспекторами ГЖИ повторных проверок, выявляются случаи несоответствия актов технического осмотра, подписанных специалистами подобных недобросовестных организаций, реальному положению дел», – дополняется в пресс-релизе.

Пестов напомнил, что по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в настоящее время проводятся проверки деятельности всех специализированных организаций, заключающих договоры на обслуживание ВКГО с жителями региона.

«Проверки осуществляются комиссионно. В состав комиссий входят специалисты Госжилинспекции, сотрудники правоохранительных органов, представители муниципальных органов власти, управляющих компаний, газоснабжающих организаций, а также общественных организаций, в том числе – Ассоциации председателей советов МКД Московской области», – заявил Пестов.

Деятельность специализированных организаций проверяется комплексно.

«Специалисты смотрят, имеется ли у организации необходимая кадровая и материальная база для полноценного выполнения работы по техническому обслуживанию ВКГО – обученные сотрудники с необходимыми допусками, газоанализаторы и другое современные оборудование, позволяющее выявлять неисправности газовых систем», – перечисляется в материале.

Также проверяется рабочая документация – графики обследования ВКГО, которые должны быть размещены в публичном доступе, наличие подписанных жителями актов обследования.

«В дальнейшем такие проверки в Московской области планируется проводить на системной основе, в первую очередь на основе поступающих обращений от жителей», – говорится в сообщении.

В том числе будет уделяться особое внимание качеству работы по техобслуживанию внутриквартирного газового оборудования при приемке МКД к прохождению отопительного периода.

«Это обусловлено тем, что больше всего несчастных случаев, связанных с нарушениями эксплуатации и техническими неисправностями газового оборудования в квартирах, происходит в холодное время года», – поясняется в сообщении.

Повышение безопасности эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования является для Подмосковья очень важной задачей. В Московской области – свыше 40600 газифицированных многоквартирных домов, это 75% от общего количества МКД на территории региона.