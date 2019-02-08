РИАМО - 8 фев. В Москве практически 70% горожан ежедневно пользуются городским транспортом, за восемь лет доля таких жителей столицы увеличилась на 11%, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы в столичном правительстве, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«69% горожан ежедневно пользуются при поездах по городу именно городским транспортом. За последние восемь лет доля таких горожан выросла на 11%. Это крайне серьезный показатель, который характеризует в том числе и качество изменений в работе городского транспорта, что делает его более удобным и надежным», – сказал Ликсутов.

Он также отметил, что уже 88% жителей Москвы живут в радиусе 2,2 километра от станции метро.

«На 32% увеличилось число экономически активных пассажиров в городском транспорте. Экономически активные люди – это которые полностью оплачивают свой проезд без льгот и скидок», – добавил Ликсутов.

Вместе с ростом пассажиропотока на общественном транспорте столицы и в частности в метро обновляется и подвижной состав столичной подземки. Так, в Московском метрополитене к 2021 году почти 70% парка поездов составит новый подвижной состав. Сейчас в метро идут испытания поезда «Москва-2019», до конца года в подземке планируют запустить 45 новых поездов.

В 2020 году на линии запустят обновленную версию – поезд «2020», разработка которого сейчас идет. В поездах нового типа будут увеличены двери, улучшена система кондиционирования и отопления, а также будут установлены более удобные ручки для пассажиров. Кроме того, в новых поездах будет больше зарядок для телефонов, удобная интерактивная система.