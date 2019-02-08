РИАМО - 8 фев. В минувшем году более 30 тысяч детей посетили научно-познавательный центр «Заповедное посольство» в парке «Зарядье» в Москве, сообщил в пятницу директор парка Павел Трехлеб.

«Мы работаем с огромным количеством учебных заведений, с несколькими сотнями школ в Москве. Через наш научно-просветительский центр прошло более 30 тысяч детей в прошлом году», – сказал Трехлеб, беседуя с многодетными семьями.

Он подчеркнул, что еженедельно научно-просветительский центр «Заповедное посольство» посещают школьники столицы.

«Мы больше работаем со школами, поскольку программы в основном с научным контентом, они ориентированы на средний школьный возраст – с 10 лет и старше», – дополнил Трехлеб.

Кроме того, он рассказал, что парк «Зарядье» и Объединение многодетных семей Москвы планируют заключить соглашение о сотрудничестве.

В пятницу в рамках будущего соглашения для двух многодетных семей Москвы, у которых по 10 детей, провели обзорную экскурсию по парку «Зарядье». В том числе, в медиа-комплексе они посмотрели фильмы «Полет над Россией» и «Полет над Москвой». Побывали в уникальной экспериментальной оранжерее «Флорариум». В лабораториях в центре «Заповедное посольство» для детей состоялись научно-познавательные занятия. В финале экскурсии на Парящем мосту было сделано общее фото.

Региональная общественная организация «Объединение многодетных семей Москвы» (РОО «ОМСМ) существует уже пять лет, ее членами стали более 26 семей, где есть более трех детей. Объединение оказывает юридическую помощь, оздоровление и развитие детей, а также культурно-досуговую деятельность.

Парк «Зарядье» открыли 9 сентября 2017 года в рамках празднования 870-летия Москвы. На его территории представлены четыре характерные для России ландшафтные зоны: лес, тундра, степь и заливные луга. В парке также разместили филармонию, «Парящий мост», научно-познавательный центр «Заповедное посольство», тематический центр «Ледяная пещера», экспозиционный культурный комплекс и медиа-центр.