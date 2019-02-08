РИАМО - 8 фев. В подмосковном Электрогорске после капитального ремонта открылся детский сад №41 «Гнездышко», сейчас там завершают комплектацию групп, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Детский сад вновь открылся 28 января. В открытии учреждения приняли участие глава города Денис Семенов, председатель совета депутатов Роман Тикунов, заведующая учреждением Елена Корнева, родители и дети.

«Хочу поздравить коллектив учреждения, родителей и наших детишек с долгожданным и очень значимым событием – открытием детского сада №41 «Гнездышко». Более 30 лет в учреждении не производились работы такого масштаба. Мы постарались создать максимально комфортные условия для сотрудников, родителей и воспитанников учреждения, надеюсь, нам это удалось!» - сказал в приветственном слове Семенов.

Он также поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева, правительство Подмосковья, депутата Госдумы Валентину Кабанову, депутата Мособлдумы Линару Саметдинову за оказанную помощь и содействие. Семенов также поблагодарил всех тех, кто принимал активное участие в реализации этого приоритетного проекта.

Ремонт проходил в рамках госпрограммы «Образование Подмосковья». На работы и новое оборудование из бюджета Московской области было выделено свыше 100 миллионов рублей.

За время капитального ремонта проведены фасадные работы, ремонт кровли, замена системы отопления, вентиляции, водоснабжения, отремонтированы групповые помещения, музыкальный и физкультурный залы, коридоры и лестничные пролеты, а также пищеблок и прачечная. Закуплены новое оборудование, мебель, спортивный и мягкий инвентарь.

Сейчас в «Гнездышке» подходит к завершению комплектация групп, учреждение работает в обычном режиме.