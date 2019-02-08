РИАМО - 8 фев. Свыше 500 человек приняли участие в соревнованиях «Лыжня Электрогорска - 2019», после прохождения дистанции спортсмены могли выпить горячий чай и поесть вкусной каши, говорится в сообщении пресс-службы администрации Электрогорска.

Массовое спортивное мероприятие стартовало в минувшие выходные на территории лесного массива «Песчаные карьеры» в городском округе Электрогорск.

«Лыжня Электрогорска» - традиционные лыжные соревнования, которые объединяют совсем юных спортсменов и уважаемых ветеранов в 10 возрастных категориях вот уже 15 лет. Более 520 участников боролись за победу в гонке на трассах разной сложности и протяженности, подготовленных устроителями для жителей и гостей города», — говорится в сообщении.

Открыл соревнования глава города Денис Семенов. Он поприветствовал спортсменов, гостей и болельщиков, пожелав всем удачи и победы.

Перед началом гонки перед участниками и зрителями с танцевальным флешмобом под руководством Христины Новинкиной выступила студия современного танца «Лига». После этого был дан старт соревнований.

Первыми на дистанцию вышли школьники, одна из самых многочисленных категорий участников. Следом за ними объявили старт для более подготовленных и опытных лыжников, они бежали дистанцию 10 километров.

Все спортсмены отметили хорошую организацию гонки и качественно подготовленную трассу. После прохождения дистанции желающие могли выпить горячий чай и поесть вкусной каши.

Во время соревнований волонтеры организовали конкурсы и развлекательные программы для детей, которые пришли вместе с родителями, зрителей и участников, ожидающих церемонию награждения.

Во всех возрастных категориях определены победители и призеры, награждены памятными призами и грамотами.

С каждым годом соревнования наращивают потенциал, вовлекая в свои ряды новых приверженцев активного, здорового образа жизни самых разных возрастов, профессий, увлечений, даря огромный заряд бодрости и хорошего настроения жителям Электрогорска.

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