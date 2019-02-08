РИАМО - 8 фев. Первый двигатель для новой ракеты среднего класса «Союз-5» («Иртыш») сконструировали на предприятии «НПО Энергомаш» в Химках, сообщил в пятницу генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Ракету среднего класса «Союз-5» («Иртыш») разрабатывает ракетно-космическая корпорация «Энергия». Ее проект утвердил Роскосмос. Она будет использоваться для выведения пилотируемого корабля «Федерация» на низкую околоземную орбиту. При создании ракеты используется цифровое проектирование и производство. Создать ракету планируют к 2021 году, начать первые летные испытания – в 2022-м.

«Первый двигатель РД-171МВ для новейшей ракеты среднего класса «Союз-5» «Иртыш» собран на подмосковном «НПО Энергомаш» и готовится к огневым испытаниям. По мощности ему нет равных в мире», – написал Рогозин в своем Twitter-аккаунте.

АО «НПО Энергомаш» – головное предприятие интегрированной структуры, объединившей ведущие российские предприятия ракетного двигателестроения (ИСРД).