РИАМО – 8 фев. Власти Москвы намерены в 2019 году объявить конкурс на поставку 10 судов для курсирования по речному маршруту, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Речной маршрут уже утвержден, мы о нем говорили. Сейчас занимаемся техническим заданием для речного судна. Близки к тому, чтобы в этом году объявить конкурс на поставку, если память мне не изменяет, 10 судов», – сказал Ликсутов.

Он уточнил, что основными требованиями к суднам станут круглогодичная эксплуатация, удобная посадка и высадка для всех пассажиров, в том числе, и для маломобильных граждан.

«Рассчитываем, что для многих людей, это решение сократит время в пути очень серьезно», – подчеркнул Ликсутов.