РИАМО – 8 фев. Спасатели Подмосковья в рамках празднования «Дня рождения огнетушителя» провели профилактическое мероприятие в одной из школ городского округа Клин, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

Профилактический урок, призванный ознакомить детей со средствами тушения пожаров, в том числе первичными и самыми доступными, провели для школьников 6 класса общеобразовательной школы №1 города Высоковск городского округа Клин.

«Историю создания огнетушителя рассказал начальник караула 313 пожарной части Клинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Петр Студеникин. С его слов школьники узнали о назначении, модификациях и правилах применения огнетушителя в быту», – говорится в сообщении.

Занятие с ребятами проходило в формате «вопрос-ответ», в ходе которого школьники активно обсуждали со специалистами пожарного дела различные ситуации, с которыми они могут столкнуться в жизни.

«Опытные пожарные и спасатели рассказали ребятам о своей работе, о случаях ликвидации последствий крупных чрезвычайных ситуаций последних лет, о страшных последствиях и трагедиях, которые можно было бы избежать, зная простые правила безопасности. После познавательной беседы спасатели напомнили правила безопасного поведения на дороге, в школе и дома, а также номера вызова экстренных служб – 101 и 112», – добавляется в материале.

Проведение профилактических мероприятий по основам безопасности жизнедеятельности – важная и нужная работа, которую необходимо проводить в течении всего учебного года.

«Формирование у подрастающего поколения культуры безопасности и ответственного отношения к жизни и здоровью – процесс долгий, кропотливый, ему следует уделять повышенное внимание», – отметил Студеникин.

Он подчеркнул, что полученные на таких уроках знания могут спасти чью-то жизнь в реальной чрезвычайной ситуации.