РИАМО – 8 фев. Управляющую компанию ООО «Новый коммунальный стандарт» в подмосковном Орехово-Зуеве по требованию Госжилинспекции обязали привести в порядок многоквартирный дом №6 по улице Текстильная, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Инспекторы получили обращение от жителей дома, которые сообщили, что управляющая компания ненадлежащим образом содержит общедомовое имущество. Жилинспекторы оперативно выехали на проверку для выяснения обстоятельств.

«В ходе выездной внеплановой проверки государственные жилищные инспекторы выявили следующие нарушения в содержании дома: отсутствие замков и неисправности проемов дверей, ведущих в подъезды и подвал многоквартирного дома», – говорится в сообщении.

Управляющая организация получила предписание об устранении всех выявленных нарушений в короткие сроки. В адрес организации составили административный протокол о правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ об осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

«Контрольная проверка исполнения предписания показала, что сотрудники УК выполнили необходимые ремонтные работы и привели общедомовое имущество в надлежащее состояние», - пояснил Главный государственный жилищный инспектор Московской области Вадим Соков.

Он добавил, что в настоящее время дело о совершении административного правонарушения по-прежнему находится на рассмотрении в мировом суде Орехово-Зуевского судебного района Московской области.

«Этой участи можно было бы избежать, если бы УК своевременно исполняла свои обязательства перед собственниками жилья», – заключил Соков.