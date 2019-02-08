РИАМО – 8 фев. ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК) по предписанию Госжилинспекции Подмосковья повысило напряжение электричества для дома №5 в деревне Соколово городского округа Солнечногорск, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Энергетики восстановили напряжение электрического тока в сети дома. Они установили причину падения напряжения и устранили ее в течение двух месяцев.

«Проверка проводилась по обращению жителей. Было установлено, что на входе в дом напряжение составляет всего 185 вольт. Между тем, на ближайшей трансформаторной подстанции оно соответствовало нормативным показателям, колеблясь в пределах 219-222 вольт», – говорится в сообщении.

Потери происходили на однофазном участке электросетей от подстанции до дома.

«Передачу электроэнергии на нем осуществляло ПАО «МОЭСК». Низкое напряжение могло не только вывести из строя бытовую технику, но и привести к более чрезвычайным и печальным последствиям», – пояснил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Энергетики получили предписание об устранении нарушения. В установленный срок они отчитались об исполнении требований надзорного ведомства. Между опорами линии электропередач был подвешен дополнительный провод с целью равномерного распределения нагрузки. Контрольные замеры показали, что напряжение в доме стало соответствовать нормативным параметрам.