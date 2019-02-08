РИАМО - 8 фев. В столичной подземке к 2021 году почти 70% парка поездов составит новый подвижной состав, по итогам прошлого года каждый второй поезд в метро является новым, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы в столичном правительстве, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«По результатам 2018 года практически каждый второй поезд в метрополитене новый. К 2021 году почти 70% парка поездов составит новый подвижной состав», – сказал Ликсутов.

Он уточнил, что с 2011 года в метрополитене реализуется программа по обновлению подвижного состава, которая не имеет аналогов в мире.

«С 2011 по 2018 год поставлено 2413 вагонов. Это составляет порядка 49% от общего количества», – добавил Ликсутов.

В столичном метрополитене уже начались испытания поезда «Москва-2019», до конца года в подземке планируют запустить 45 новых поездов. Это усовершенствованная модель составов «Москва», которые перевозят пассажиров подземки с 2017 года. В обновленном транспорте над дверями разместили увеличенные электронные табло с экранами высокого разрешения, на которых пассажирам будет проще увидеть названия станций линии, по которой следует поезд.

Также в составах «Москва-2019» установили новые поручни в форме шестиугольника. Они размещены на потолке вагона, рядом с дверями. Такие поручни не занимают много места и удобны для тех, кто стоит у дверей и готовится к выходу. Сиденья в поездах обили мягкой тканью.

Кроме того, в 2020 году в столичном метро планируется запуск новых поездов «2020», разработка которых сейчас идет.

«Мы рассчитываем, что его поставки (поезда «2020») должны начаться в 2020 году», – уточнил Ликсутов.

Он отметил, что в поездах нового типа будут увеличены двери, улучшена система кондиционирования и отопления, а также будут установлены более удобные ручки для пассажиров. Кроме того, в новых поездах будет больше зарядок для телефонов, удобная интерактивная система.