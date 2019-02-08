РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 фев. Опекун из Подольска созналась в причастности к гибели приемного трехлетнего сына, сообщила «РИАМО в Подольске» старший помощник руководителя СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

29 января текущего года в приемное отделение Подольской детской городской больницы поступил мальчик с черепно-мозговой травмой, ушибом и отеком головного мозга. Мальчик был в коме. Не приходя в сознание, ребенок скончался в больнице 4 февраля. Ранее в ходе допроса опекун ребенка заявила следователю, что мальчик во время купания упал в ванной, вследствие чего и получил травму.

«Опекун погибшего в Подольске трехлетнего ребенка признала свою вину в смерти приемного сына и раскаялась в содеянном. На допросе женщина рассказала, что нанесла мальчику несколько ударов рукой, после чего ребенок упал и потерял сознание. От полученных травм он скончался в больнице. В настоящее время суд избирает для нее меру пресечения», – сказала Врадий.

Следствие также установило, что женщина периодически избивала приемного ребенка. Причастность второго опекуна к совершенным преступлениям не подтвердилась.

Опека над детьми была оформлена в Самаре, семья переехала в Московскую область год назад. Подмосковные органы опеки заключили с опекунами необходимый в таких случаях договор и осуществляли надзор в установленном порядке. Каких-либо нареканий или замечаний к семье до этого момента у органов опеки не было.

В семье, где погиб мальчик, есть трое родных детей и еще трое под опекой. Последним шесть, три и 1,5 года. Приемные малыши временно переведены в другую семью до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

По факту смерти мальчика СК возбудил уголовное дело, еще одно дело возбудили по факту возможного халатного отношения должностных лиц органов опеки. В отношении опекунов также возбуждено дело по факту неисполнения ими обязательств по воспитанию несовершеннолетнего.