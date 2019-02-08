РИАМО - 8 фев. Столичный парк «Зарядье» и объединение многодетных семей Москвы планируют заключить соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут проводить совместные просветительские и образовательные проекты, сообщил в пятницу директор парка Павел Трехлеб.

«Мы подписываем соглашение с общественной организацией многодетных семей Москвы. Планируем развивать с ними сотрудничество, делать специальные программы для того, чтобы работать с этой очень важной, сложной, но очень интересной для нас аудиторией», - сказал Трехлеб в ходе общения с многодетными семьями.

Он отметил, что в парке «Зарядье» разработана расширенная и адаптированная программа под разные категории посетителей.

«В рамках сотрудничества с общественной организацией, конечно, мы будем делать такие выездные программы на регулярной основе в самом комфортном режиме, с определенным сопровождением, чтобы наши гости смогли посетить самые лучшие площадки», - добавил Трехлеб.

В пятницу в рамках будущего соглашения для двух многодетных семей Москвы, у которых по десять детей, провели обзорную экскурсию по парку «Зарядье». В том числе, в медиакомплексе они посмотрели фильмы «Полет над Россией» и «Полет над Москвой». Посетили уникальную экспериментальную оранжерею «Флорариум». В лабораториях в центре «Заповедное посольство» для детей состоялись научно-познавательные занятия. В конце экскурсии на Парящем мосту было сделано общее фото.

Региональная общественная организация «Объединение многодетных семей Москвы» (РОО «ОМСМ») существует уже пять лет, ее членами стали более 26 семей, где есть более трех детей. Объединение оказывает юридическую помощь, помощь по оздоровлению и развитию детей, а также организует культурно-досуговую деятельность.

«Зарядье» открылось 9 сентября 2017 года в рамках празднования 870-летия Москвы. На территории парка представлены четыре характерные для России ландшафтные зоны: лес, тундра, степь и заливные луга. Там также разместили филармонию, Парящий мост, научно-познавательный центр «Заповедное посольство», тематический центр «Ледяная пещера», экспозиционный культурный комплекс и медиацентр.