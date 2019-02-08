РИАМО - 8 фев. Ученые обнаружили саркому на останках рептилии, чей возраст оценивается в 240 миллионов лет, животное, близкородственное черепахам, нашли в Германии в 2013 году, сообщает в пятницу Газета.ru.

Рептилия относится к вымершему виду диапсид Pappochelys rosinae (в переводе с греческого – «дедушка всех черепах»). Представители этого близкородственного черепахам вида обитали на территории современной Германии в триасовом периоде, то есть 242–235 миллионов лет назад. Животные внешне были похожи на современных ящериц – примерно 20 сантиметров в длину, ребра на брюхе у них были утолщены, позже они превратились в панцирь.

«Бедренная кость одного из представителей вида была найдена на юго-западе Германии еще в 2013 году. Теперь же, изучив ее с помощью микроскопии и компьютерной томографии, ученые обнаружили изменения в надкостнице, характерные для периостальной остеосаркомы», – говорится в сообщении.

По мнению исследователей, древняя опухоль очень похожа на современную саркому. От рака саркому отличает то, что раковые опухоли появляются из эпителиальных клеток внутри полости органов, либо из покровного эпителия. Саркома же не привязана к органам.