РИАМО - 8 фев. При построении маршрутов по Москве с 16 по 24 февраля «Яндекс» и другие навигационные системы будут учитывать ограничения на дорогах, которые введут в связи с закрытием северного участка Сокольнической линии метро, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Попросили мы навигационную компанию «Яндекс» и все остальные, чтобы они учитывали перекрытия и маршрут строили в соответствии с этими перекрытиями», - сказал Ликсутов.

С 16 по 24 февраля включительно в связи со строительством Большой кольцевой линии метро будут закрыты пять станций Сокольнической ветки: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского». В районах Басманный, Сокольники и Преображенское изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для десятков тысяч пассажиров городского транспорта, несколько улиц перекроют. Изменения будут действовать с 00:01 16 февраля до 23:59 24 февраля.

Закрытие станций «красной» ветки связано с важным этапом строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро, который будет проходить под станцией «Сокольники». На новом участке БКЛ будут располагаться шесть станций: «Шереметьевская», «Ржевская», «Стромынка», «Рубцовская», «Лефортово» и «Авиамоторная». После запуска Большая кольцевая позволит существенно разгрузить Сокольническую линию, а пассажирам даст возможность экономить до 30 минут в день на поездках по метро, минуя центр города.

Длина Большой кольцевой линии составит 70 километров, на ней расположится 31 станция и два электродепо. Она разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию подземки. Запускать станции на БКЛ будут поэтапно. Как ожидается, ежегодно ей будут пользоваться до 380 миллионов человек.

Сотрудники метро Москвы будут дежурить во время закрытия 5 станций «красной» ветки>>