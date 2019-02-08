РИАМО - 8 фев. Индивидуальный предприниматель из подмосковного Орехово-Зуева получил субсидию в размере около 570 тысяч рублей в рамках госпрограммы «Предпринимательство Подмосковья», сообщил Орехово-Зуевскому информагентству представитель управления координации деятельности СМИ Московской области.

По сведениям агентства, субсидию получил генеральный директор группы компаний «Оранжевый джип», в которую входит и ИП Волков, Павел Филиппович. На полученные средства он планирует приобрести станки для сборки тренажеров.

«Благодаря полученной субсидии легче приобрести оборудование. У предприятия два основных направления деятельности: первое — выпуск силовых обвесов на внедорожники; второе — выпуск тренажеров собственной разработки для фитнес-центров. Как раз для этого производства и закупались станки, на которые было получено частичное финансирование затрат в виде субсидии», – сказал Филиппович.

По информации агентства, данная компания является одной из лидирующих в регионе по производству силовых обвесов на внедорожники. Поставки идут по всей России, а также в ближнее и дальнее зарубежье.