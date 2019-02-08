РИАМО - 8 фев. В новой Москве стартовал проект по установке сигнальных шаров-маркеров на воздушных линиях электропередачи напряжением 35-220 киловольт, данное мероприятие проводят с целью предотвращения технологических нарушений, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.

«Первые четыре шара-маркера энергетики установили в Новомосковском АО на линии 35 киловольт Щербинка-Рязаново с отпайкой на ПС «Знаменская». Необходимость установки шарообразных красных и белых пластмассовых конструкций на этой воздушной линии обусловлена строительством дороги-дублера Остафьевского шоссе, которая пройдет по району Южное Бутово, поселениям Воскресенское, Рязановское и Щербинке», - сказал руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Гасан Гасангаджиев.

Он также отметил, что в дальнейшем сигнальные шары-маркеры планируется устанавливать для указания подвески проводов в местах санкционированных работ в охранных зонах ЛЭП, а также на пересечениях с автомобильными и железными дорогами, на переходах воздушных линий через водные препятствия и на участках линий, проходящих в непосредственной близости от аэродромов и вертолетных площадок.

Мероприятия по обеспечению лучшей видимости проводов станут дополнительной защитой от повреждения линий водителями большегрузной техники, судовладельцами и другими. Например, в 2018 году в ТиНАО было зафиксировано пять таких случаев повреждений ЛЭП 35-220 киловольт, и два – с начала 2019 года.

Сигнальные шары-маркеры изготовлены из диэлектрического материала, совмещают в себе малый вес и устойчивость к воздействию дождя. Для предотвращения растрескивания и выцветания шары покрыты специальным составом, защищающим от действия ультрафиолета.

По результатам опытно-промышленной эксплуатации будет принято решение о возможном массовом применении сигнальных шаров и ламп на объектах сетевой компании Московского региона.