РИАМО - 8 фев. В текущем году в Москву поступят 110 новых низкопольных трамваев, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы в столичном правительстве, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«В 2019 году мы планируем поступление 110 новых низкопольных трамваев в рамках заключенного контракта, сегодня нам поставлено 230 единиц», – сказал Ликсутов.

Он отметил, что столичные власти также планируют провести конкурс на три года на покупку 100–110 низкопольных трамваев ежегодно.