РИАМО – 8 фев. Товарищество собственников жилья «Станционная 20» из подмосковной Дубны нарушило правила предоставления коммунальных услуг при начислении платы за горячую воду, по предписанию Госжилинспекции Подмосковья проведен перерасчет, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«На основании предписания Госжилинспекции Московской области, выданного товариществу собственников жилья «Станционная 20», собственникам и нанимателям жилых помещений дома №20 по улице Станционная в Дубне возвращена переплата за горячее водоснабжение на общую сумму 124 тысячи 435 рублей 74 копейки», – сказал главный государственный жилищный инспектор Подмосковья Вадим Соков.

Жилищные инспекторы незамедлительно провели проверку по вопросу правомерности начисления платы за горячую воду после получения обращения от жительницы вышеуказанного многоквартирного дома. В ходе проверки инспекторы установили, что ТСЖ «Станционная 20» при управлении жилым домом допустило нарушение требований, предусмотренных правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений: плата за горячее водоснабжение была начислена с нарушением порядка, предусмотренного законодательством.

«Управляющая организация начислила жителям дома размер платы без учета утвержденного норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению», – пояснил Соков.

По результатам проверки инспекторы выдали ТСЖ «Станционная 20» предписание на проведение перерасчета. Организация отправила в Госжилинспекцию Московской области письмо, в котором признала факт допущения нарушения и обещала в ближайшее время его устранить.

«За сентябрь 2017 года в адрес нашей организации за потребление услуги «горячее водоснабжение» от компании АО «Энерготен», занимающейся производством, передачей и распределением пара и горячей воды, был выставлен счет по показаниям приборов учета, а не по нормативу. Из-за несвоевременного ознакомления с распоряжением министерства ЖКХ Московской области, ТСЖ «Станционная 20» выставила оплату жителям за ГВС тоже по показателям приборов учета. Мы обязуемся сделать жителям перерасчет за сентябрь 2017 года по нормативу в сжатые сроки», – объяснил в письме председатель правления ТСЖ.

Контрольная проверка исполнения предписания, проведенная в установленные инспекторами сроки, показала, что ТСЖ исполнило свои обязательства, произведя перерасчет за коммунальную услугу в полном объеме.