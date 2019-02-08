РИАМО – 8 фев. Товарищество собственников жилья «Станционная 20» из подмосковной Дубны нарушило правила предоставления коммунальных услуг при начислении платы за горячую воду, по предписанию Госжилинспекции Подмосковья проведен перерасчет, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
Жилищные инспекторы незамедлительно провели проверку по вопросу правомерности начисления платы за горячую воду после получения обращения от жительницы вышеуказанного многоквартирного дома. В ходе проверки инспекторы установили, что ТСЖ «Станционная 20» при управлении жилым домом допустило нарушение требований, предусмотренных правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений: плата за горячее водоснабжение была начислена с нарушением порядка, предусмотренного законодательством.
«Управляющая организация начислила жителям дома размер платы без учета утвержденного норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению», – пояснил Соков.
По результатам проверки инспекторы выдали ТСЖ «Станционная 20» предписание на проведение перерасчета. Организация отправила в Госжилинспекцию Московской области письмо, в котором признала факт допущения нарушения и обещала в ближайшее время его устранить.
«За сентябрь 2017 года в адрес нашей организации за потребление услуги «горячее водоснабжение» от компании АО «Энерготен», занимающейся производством, передачей и распределением пара и горячей воды, был выставлен счет по показаниям приборов учета, а не по нормативу. Из-за несвоевременного ознакомления с распоряжением министерства ЖКХ Московской области, ТСЖ «Станционная 20» выставила оплату жителям за ГВС тоже по показателям приборов учета. Мы обязуемся сделать жителям перерасчет за сентябрь 2017 года по нормативу в сжатые сроки», – объяснил в письме председатель правления ТСЖ.
Контрольная проверка исполнения предписания, проведенная в установленные инспекторами сроки, показала, что ТСЖ исполнило свои обязательства, произведя перерасчет за коммунальную услугу в полном объеме.
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