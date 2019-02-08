РИАМО - 8 фев. Управление Роспотребнадзора по Москве предупреждает жителей столицы и Подмосковья о том, что в регионе объявились телефонные мошенники, представляющиеся сотрудниками ведомства и предлагающие обналичить денежные сертификаты после оплаты комиссии, сообщается на сайте ведомства.

В управление Роспотребнадзора по Москве обратилась гражданка, проживающая в Одинцовском округе Московской области.

«Она получила звонок якобы от делопроизводителя управления Роспотребнадзора по Москве с сообщением, что на ее имя есть денежный сертификат на сумму 350 тысяч рублей. Для убедительности звонивший назвал адрес управления Роспотребнадзора по Москве, фамилию, имя, отчество сотрудника, а также номер и серию сертификата. Для «обналичивания» данного сертификата было предложено заплатить комиссию в размере 17,5 тысяч рублей на карту физического лица. После дополнительного требования оплаты еще и налога в размере 71,5 тысячи рублей мошенники перестали выходить на связь», - говорится в материале.

По данному факту управление Роспотребнадзора по Москве разъясняет, что специалисты управления не обращаются к гражданам по вопросам каких-либо выплат, в том числе компенсаций, оказания финансовой помощи, и не занимаются сбором финансовых средств и контролем за их выплатой. При получении подобных обращений от неизвестных лиц следует иметь в виду, что такого рода действия, скорее всего, носят мошеннический характер.

В случае возникновения подобных ситуаций рекомендуется обращаться в правоохранительные органы для принятия мер к установлению виновных лиц и привлечению их к предусмотренной законом ответственности, а также направить информацию в управление Роспотребнадзора по Москве путем заполнения специальной электронной формы «Прием обращений граждан», размещенной на официальном сайте управления, для оперативного ответа.