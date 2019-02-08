РИАМО - 8 фев. Измайловский районный суд столицы рассмотрит уголовное дело о краже из квартиры старинной китайской вазы конца XIX века, подозреваемый в преступлении находится под подпиской о невыезде, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Как установлено в ходе расследования, в 2017 году мужчина, находясь в гостях у своей знакомой, воспользовался моментом, взял ключи от квартиры ее отца, расположенной на 9-й Парковой улице, где позже совершил хищение бронзовой китайской вазы. Ущерб составил более 200 тысяч рублей. Следствие ОМВД России по району Северное Измайлово возбудило уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Измайловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.