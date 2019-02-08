РИАМО - 8 фев. До 2021 года власти Москвы планируют закупать ежегодно по 300 электробусов, после 2021-го в год планируют закупать около 600-800 единиц, сейчас электробусы работают на пяти маршрутах, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра столицы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«До 2021 года планируем закупать по 300 единиц ежегодно. То есть в этом году будет конкурс еще на 300 штук. В 2020-м тоже 300. После 2021 года - 600-800 в год. Если мы выполним, а мы выполним нашу программу этого года, то Москва будет номер 1 <…> в Европе по количеству электробусов на маршрутах», - сказал Ликсутов.

Он отметил, что в настоящее время электробусы курсируют на пяти маршрутах - ежедневно на маршруты выходят 42-43 электробуса.

«К концу 2019 года у нас по графику должно быть 300 электробусов - ГАЗ и КамАЗ, два поставщика. Зарядные станции, по 31 от каждого поставщика, уже установлены. Продолжаем подключение к структуре», - добавил Ликсутов.

Он отметил, что также электробусы справились с работой при морозах и сильных снегопадах.

Электробусы появились на улицах Москвы в сентябре 2018 года.