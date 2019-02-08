РИАМО – 8 фев. Международная платежная система Visa направила письмо в российские банки с предписанием к апрелю 2019 года обеспечить техническую поддержку сервиса по снятию наличных с ее карт в кассах магазинов, сообщает РБК.

«Письмо было разослано банкам-эмитентам (выпускают карты Visa) и банкам-эквайерам (обеспечивают прием карт через PОS-терминалы в торговых точках). Об этом РБК рассказали три источника в частных банках и два в госбанках. По их данным, в письме говорится, что платежная система планирует начать техническое тестирование сервиса в апреле. Получение письма подтвердили в ВТБ и Промсвязьбанке», - отмечается в материале.

Сервис должен позволить держателям карт Visa снимать наличные через POS-терминалы на кассах магазинов при обязательной оплате покупки картой. За один раз можно будет снять сумму, которая в эквиваленте не превышает 100 долларов (около 6,5 тысяч рублей по курсу ЦБ на минувший четверг). В сентябре 2018 года подобный сервис запустила Masterсard (пока реализован в единственном магазине сети «Фасоль»), предельная сумма снятия — 5 тысяч рублей. Для оказания такой услуги в России магазины должны получить статус банковского платежного агента.

Платежные системы проверяют банки на соответствие своим регламентам регулярно, в октябре и апреле. У Visa, как и у Mastercard, проверка проходит 12 апреля. К этому сроку банкам необходимо донастроить процессинг (процесс обработки данных при совершении платежных операций) и эквайринг так, чтобы можно было проводить операции по снятию наличных с карт Visa в кассах магазинов.

Внутренний процессинг банка должен «уметь» разделять операции по карте: например, для клиента покупка товара по карте и одновременное снятие 1 тысячи рублей будут проходить как одна операция, а для банка это две операции — оплата картой и снятие наличных.

К пилотному проекту готовится банк «Русский стандарт», такую возможность рассматривает и Райффайзенбанк. Оба банка не стали это комментировать.

Впервые о том, что платежные системы могут запустить услугу снятия наличных на кассах магазинов, стало известно год назад. Visa в марте 2018 года объявила, что изучит возможность внедрения в России такого сервиса. В сентябре того же года сервис запустил Mastercard совместно с банком «Русский стандарт» и Metro Cash & Carry. Услуга «наличные с покупкой» заработала на кассе одного из московских магазинов «Фасоль» (франшиза Metro Cash & Carry). А в октябре запуск услуги в торговой сети Billa анонсировал Райффайзенбанк.

В феврале 2018 года о планах реализации аналогичного сервиса объявлял президент Сбербанка Герман Греф.