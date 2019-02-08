РИАМО – 8 фев. Объекту таможенной инфраструктуры в особой экономической зоне «Дубна» (второй этап строительства), выдано заключение о соответствии, его площадь превысила 800 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Объекту выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС)», – сказал начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

Объект предназначен для организации таможенного контроля при въезде на территорию особой экономической зоны.

«В состав таможенной инфраструктуры второго этапа вошли автомобильный контрольно-пропускной пункт со шлагбаумом, оборудованный радиационным контролем, постом весового контроля и стоянкой транспортных средств с повышенным радиационным фоном», – уточняется в сообщении.

На объекте обустроена зона дополнительного таможенного контроля, включающая в себя навес с досмотровой площадкой, имеется стоянка транспортных средств, находящихся под таможенным контролем.

«Весь комплекс зданий и сооружений функционального назначения обеспечивает полный технологический процесс таможенного досмотра и оформления поступающих и отправляемых грузов. Общая площадь здания контрольно-пропускного пункта – 856 квадратных метров», – добавляется в сообщении.

Застройщиком выступает АО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна».

«Объект готовится к вводу в эксплуатацию», – заключил Гарибян.