РИАМО - 8 фев. В новом терминале B международного аэропорта «Шереметьево» возобновила работу часовня святого архангела Михаила, с 2008 года часовня была размещена в ныне закрытом на реконструкцию терминале C, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Освящение часовни состоялось 22 октября 2008 года архиепископом Орехово-Зуевским Алексием (Фроловым).

«Все желающие пассажиры могут посетить открывшуюся часовню ежедневно с 9 до 17 часов на первом этаже в терминале B. Молебны с акафистом архангелу Михаилу и панихиды регулярно совершаются духовенством», - говорится в материале.

Архангел Михаил является чиноначальником воздушных небесных сил, поэтому именуется Архистратигом. Главная икона «Собор святого Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных» размещена в центре часовни на аналое.

В комплекс храма Воскресения Христова в «Шереметьеве» входит также часовня покровителя путешественников Николая Чудотворца в терминале Е.