РИАМО – 8 фев. После внеплановой выездной проверки Госжилинспекции Московской области управляющая организация ООО «Добрый город» устранила несколько нарушений в содержании жилого многоквартирного дома №2 по улице Молодежная в Химках, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

По словам Главного государственного жилищного инспектора региона Вадима Сокова, проверка проводилась по обращению жителя вышеуказанного дома.

«При детальном обследовании подвальных помещений вышеуказанного дома инспекторы зафиксировали следующее: на трубопроводе горячего водоснабжения и отопления местами отсутствует теплоизоляция, в помещении сыро, имеется подтопление от инженерных коммуникаций, наличие канализационного мусора, захламление легковоспламеняющимися предметами, наличие многочисленных подключений к инженерным коммуникациям», – говорится в сообщении.

Кроме того, в подъезде №3 дверь в мусоросборную камеру не закрыта на замок, в ней грязно, имеется бытовой мусор, а мусорный контейнер отсутствует вовсе.

«Тем самым, управляющая данным домом ООО «Добрый город» не соблюла правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, а также не исполнила возложенные на нее законом обязанности в части надлежащего содержания общего имущества», – сказал Соков.

Помимо того, что организация получила предписание на устранение всех выявленных нарушений, начальнику участка ООО «Добрый город» пришлось выплатить административный штраф в размере 5 тысяч рублей.

Контрольная проверка исполнения предписания показала, что возложенные штрафные санкции стимулировали организацию к скорейшему выполнению работ по устранению всех выявленных нарушений.