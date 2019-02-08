РИАМО – 8 фев. На Угрешской улице в столице завод по производству и продаже холодильных установок «ТерраФриго» планирует построить офис с проектным отделом и цехом по сборке оборудования, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Завод «ТерраФриго» занимается производством и продажей холодильного оборудования. Новое представительство займет два здания в производственной зоне «Южный порт» в ЮВАО. Сегодня Московский регион, один из крупнейших промышленных центров России», – сказал главный столичный архитектор, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Основное строение будет разноэтажным: на первом будут технические зоны по комплектации оборудования, два склада – заготовок и уже готовой продукции, медпункт и пожарный пост.

«Далее со второго по седьмой этажи будут располагаться различные помещения для проверки комплектации запчастей и рабочие кабинеты», – уточняется в сообщении.

Второе здание будет трехэтажным, в нем расположится цех по укрупненной мелкоштучной сборке.

«Комплекс выполнят в едином стиле: фасады облицуют панелями серых и белых цветов. Его общая площадь составит порядка 8 тысяч квадратных метров. На территории также предусматривается парковка на 40 машино-мест и разворотная площадка для пожарной техники», – перечисляется в материале.

Проектировщик – ООО ПСК «Вертикаль».